Lula comenta operação contra fraudes no INSS realizada nesta quinta (18)

Presidente se reúne com jornalistas para balanço do terceiro ano de governo

Hora News|Do R7

Durante encontro com jornalistas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu a perguntas sobre a segunda fase da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS.

