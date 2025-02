Lula defende Haddad em entrevista no Palácio do Planalto: 'Ministro extraordinário'

Em entrevista com jornalistas, realizada no Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira (30), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como injustas as críticas de Gilberto Kassab , presidente do PSD, contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Não tinha dinheiro para governar o país", disse o presidente ao destacar a importância de Haddad no processo de aprovação da PEC da Transição no início do governo, em 2023.



Lula também citou outros feitos do ministro, como o cumprimento do arcabouço fiscal e a limitação de investimentos em 2,5%, além da aprovação da reforma tributária , um feito histórico na avaliação do presidente. "Só por isso, o Haddad deveria ser elogiado pelo Kassab”, completou.