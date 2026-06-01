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Marina Silva destaca avanços ambientais no governo Lula

Ex-ministra defendeu integração entre o agronegócio e a preservação ambiental

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A ex-ministra do Meio Ambiente e atual deputada federal por São Paulo, Marina Silva, discutiu os principais desafios enfrentados durante sua gestão na pasta ambiental.

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