Lula defende redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais

Presidente fez um balanço de seu governo durante encontro com jornalistas nesta quinta (18)

Hora News|Do R7

Em encontro com jornalistas nesta quinta-feira (18), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil está preparado para reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais.

