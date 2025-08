Lula: 'Não quero falar do que aconteceu com o outro cidadão que tentou dar um golpe'; veja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira (5) da abertura da 5ª Reunião Plenária do CDESS (Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável), o 'Conselhão', no Palácio Itamaraty, em Brasília.



Em seu discurso, Lula afirmou que não foi ao Conselhão para falar sobre o tarifaço de Trump , embora tenha dito que não tem medo de tratar do assunto. Também declarou que não comentaria sobre Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, que está em prisão domiciliar desde a noite de segunda-feira (4), por decreto de Alexandre de Moraes. “Quero falar sobre o nosso país”, reafirmou Lula.



Ao comentar o fato de que, mais uma vez, o Brasil saiu do mapa da fome , Lula disse que gostaria de comemorar a notícia dada pelo secretário-geral da ONU: “O problema é que comer, para uns, não é problema, mas, para muitos, é um dilema. E eu dizia, desde que cheguei à Presidência, que só sabe o que é fome quem já passou fome. Então, você que nunca passou, você pode falar que sabe, mas você não sabe.”



“Tem muita gente que fala em democracia achando que a democracia é só o direito de votar. \[...] Democracia é também o direito de corrigir o erro se você cometeu na votação. É poder fiscalizar. É poder saber o que faz um deputado, um senador, um governador, um prefeito, um vereador. Porque, se a sociedade não tomar conta disso, a tendência natural é a política ficar cada dia pior”, completou Lula



Ao falar brevemente sobre Donald Trump, o presidente defendeu as leis nacionais: “Se nós passarmos a dar palpite sobre o que acontece nos outros países, estamos ferindo uma palavra mágica que se chama soberania , o que nos faz lutar e defender nosso país.”