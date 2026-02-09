Logo R7.com
Lula visita Instituto Butantan e anuncia investimentos

Obras visam garantir autonomia nacional na fabricação de soros e imunizantes avançados

Hora News|Do R7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participaram de uma cerimônia no Instituto Butantan em São Paulo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

