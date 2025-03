Mãe é presa suspeita de vender recém-nascida em Goiânia

Quatro pessoas foram presas por participarem da compra de um bebê de 27 dias em Goiânia . A mãe da criança teria aceitado vendê-la por R$ 5 mil. A menina foi encontrada pela Polícia Civil na casa de uma empresária. As investigações apontam que a mulher negociou a bebê com a mãe, que é natural do Maranhão.



Segundo o delegado Humberto Teófilo, a mãe afirmou que foi prometido uma quantia de dinheiro para ela, fato negado pela empresária e uma funcionária, que seria intermediária.



A mãe, o pai, a empresária e a funcionária foram presos em flagrante. A criança foi resgatada e está sobre os cuidados do conselho tutelar.



