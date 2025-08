Meninas fazem 'tribunal do crime' dentro de escola e torturam colega por causa de sorvete

Um vídeo de agressão dentro de uma escola estadual passou a circular nas redes. Em Alto Araguaia (MT) , um grupo de estudantes se juntou para espancar uma colega devido à recusa dela de entregar, a uma das meninas envolvidas, um “geladinho”.



Mesmo com os socos, tapas, chutes e até pauladas com cabo de vassoura, a vítima permaneceu em silêncio, sem pedir socorro e sem poder chorar, alegando medo de sofrer agressões piores.



Segundo relatos do delegado responsável pelo caso, as meninas que agrediram a vítima, na verdade, alegam fazer parte de uma organização criminosa com outras 20 adolescentes integrando o grupo; as autoridades explicaram que algumas delas realmente têm familiares que levam uma vida criminosa e que possivelmente foram influenciadas.



A investigação revelou que existem outros quatro vídeos, ou seja, mais crianças passaram pela sessão de tortura praticada pelas estudantes, e as autoridades declararam que irão sugerir ao Ministério Público que as agressoras sejam internadas.