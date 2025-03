Alta na Selic não é surpresa; dúvida é sobre os próximos passos do Banco Central, afirma professora

O Comitê de Política Monetária, do Banco Central, aumentou, nesta quarta-feira (19), a taxa básica de juros em um 1 ponto percentual. Com a decisão, a Selic foi a 14,25% , o índice mais alto em quase nove anos. O anúncio, combinado com os resultados da reunião do Banco Central americano, fez a bolsa de valores brasileira fechar o dia com a maior alta em cinco meses e o dólar baixar para R$ 5,64.





Conexão Record News desta quinta-feira (20), Carla Beni, economista e professora da FGV (Faculdade Getulio Vargas) comenta que a decisão do Banco Central não é uma surpresa, por ter sido Em entrevista aodesta quinta-feira (20), Carla Beni, economista e professora da FGV (Faculdade Getulio Vargas) comenta que a decisão do Banco Central não é uma surpresa, por ter sido anunciada nas últimas reuniões . A professora aponta a incerteza sobre quais serão os próximos passos do órgão monetário, se haverá alta no mesmo patamar, ou em uma porcentagem menor.