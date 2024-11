'Milton Bituca Nascimento': documentário sobre última turnê do cantor estreia em 2025

Um dos maiores nomes da música popular brasileira, Milton Nascimento será homenageado em um documentário que abordará sua turnê de despedida. Os shows, iniciados em 2022, ocorreram após Milton anunciar sua aposentadoria dos palcos, com 35 apresentações pelo Brasil, Estados Unidos e Europa .



A produtora responsável divulgou as primeiras fotos do filme, que se chamará Milton Bituca Nascimento. O documentário também contará com depoimentos de renomados artistas do Brasil e do mundo.