Misteriosos fardos de borracha ligados a navio nazista voltam a aparecer em praia brasileira
Uma placa metálica com inscrições em alemão foi a principal pista para a descoberta da origem das caixas
Misteriosos fardos de borracha voltaram a aparecer no litoral de Alagoas. Esses mesmos objetos foram vistos há quase sete anos. As caixas misteriosas que apareceram em praias do Nordeste, de acordo com os pesquisadores, eram provenientes de um navio nazista que naufragou no litoral do Brasil em 1944. Uma placa metálica com inscrições em alemão foi a principal pista para a descoberta da origem das caixas. Esses novos fardos agora vão ser entregues aos órgãos competentes para que as investigações sejam feitas.
