Morre ex-atleta brasileira de bodyboarding
Isabela Nogueira contribuiu para popularizar a modalidade no país
A ex-atleta Isabela Nogueira faleceu na última segunda-feira (23) aos 56 anos.
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