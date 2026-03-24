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Morre ex-atleta brasileira de bodyboarding

Isabela Nogueira contribuiu para popularizar a modalidade no país

Hora News|Do R7

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A ex-atleta Isabela Nogueira faleceu na última segunda-feira (23) aos 56 anos.

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