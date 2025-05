Um motorista fugiu após bater em um carro parado em São Paulo no último sábado (10). Nas imagens de câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem perde o controle e atinge o veículo que estava estacionado. Em seguida, ele dá marcha à ré e sai do local, sem arcar com o prejuízo. O motorista não foi encontrado até o momento.