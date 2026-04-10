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Motorista dirige trator com veículo incendiado no guincho

Caso viralizou nas redes sociais e chamou a atenção de quem presenciou a cena; motivo ainda é um mistério

Hora News|Do R7

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Um idoso foi flagrado dirigindo um trator que transportava uma lancha em chamas por uma estrada na China.

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