Neymar deve chegar à Vila Belmiro logo após assinar contrato no CT Rei Pelé

Após 12 anos de sua saída, Neymar está de volta ao Santos. O clube já anunciou oficialmente a chegada do “Príncipe da Vila”, que está a caminho da Vila Belmiro para a festa de apresentação. Duda Gonçalves, repórter da RECORD, está no estádio e relatou o clima da cidade, que está “respirando Neymar”.



O jogador desembarcou na manhã desta sexta-feira (31) no Aeroporto de Congonhas e deve ir até o CT Rei Pelé, onde assinará o contrato de seis meses (com possibilidade de renovação automática) e se encontrará com seus novos companheiros. A apresentação deve acontecer por volta das 18h, seguida de uma entrevista coletiva no Salão Nobre da Vila Belmiro.