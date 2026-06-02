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Presidente Lula cumpre agenda no estado de Goiás

Visitas acontecem no Instituto Federal, em Catalão, e no Hospital Universitário da UFCAT

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no estado de Goiás nesta terça-feira (2) para inaugurar o Instituto Federal Goiano e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão.

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