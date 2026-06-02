Presidente Lula cumpre agenda no estado de Goiás

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no estado de Goiás nesta terça-feira (2) para inaugurar o Instituto Federal Goiano e o Hospital Universitário da Universidade Federal de Catalão.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!