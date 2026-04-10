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Novo modelo de IA aponta 'vulnerabilidades severas' em sistemas

Segundo a empresa desenvolvedora, as fragilidades estão em operadores e navegadores da internet

Hora News|Do R7

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A Anthropic, desenvolvedora do modelo de inteligência artificial Mythos, demonstrou preocupações com o programa. Em tese, ele seria capaz de invadir remotamente sistemas e ferramentas de busca.

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