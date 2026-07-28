China lança modelos de IA que competem com os Estados Unidos

A China entra com força na corrida da inteligência artificial. A cada dia, o país asiático aperfeiçoa os próprios modelos, que já conseguem rivalizar com os do principal concorrente: os Estados Unidos. Em meio ao confronto, o Brasil precisa decidir de que lado está.



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