China lança modelos de IA que competem com os Estados Unidos
Gigante asiático também busca acabar com isolamento que vinha enfrentando
A China entra com força na corrida da inteligência artificial. A cada dia, o país asiático aperfeiçoa os próprios modelos, que já conseguem rivalizar com os do principal concorrente: os Estados Unidos. Em meio ao confronto, o Brasil precisa decidir de que lado está.
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