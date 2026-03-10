Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Ormuz: Irã analisa cobrar taxas de navios petroleiros

Fechamento do Estreito causou alta nos preços

Hora News|Do R7

  • Google News

O recente fechamento do Estreito de Ormuz está impactando significativamente a economia iraniana e as transações internacionais de petróleo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Economia
  • Irã
  • Petróleo
  • estados-unidos

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.