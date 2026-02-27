Paquistão x Afeganistão: novos ataques são registrados

O Paquistão lançou uma série de ataques aéreos sobre o território afegão na madrugada de sexta (27), atingindo alvos militares e depósitos de munição na capital do país. A ação é uma resposta aos recentes ataques do Talibã afegão ao Paquistão.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!