Paquistão x Afeganistão: novos ataques são registrados

Tensão aumenta entre os países após ofensiva paquistanesa contra alvos no Afeganistão

Hora News|Do R7

O Paquistão lançou uma série de ataques aéreos sobre o território afegão na madrugada de sexta (27), atingindo alvos militares e depósitos de munição na capital do país. A ação é uma resposta aos recentes ataques do Talibã afegão ao Paquistão.

