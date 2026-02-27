Paquistão x Afeganistão: novos ataques são registrados
Tensão aumenta entre os países após ofensiva paquistanesa contra alvos no Afeganistão
O Paquistão lançou uma série de ataques aéreos sobre o território afegão na madrugada de sexta (27), atingindo alvos militares e depósitos de munição na capital do país. A ação é uma resposta aos recentes ataques do Talibã afegão ao Paquistão.
