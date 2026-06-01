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Investimentos ampliam acesso à reconstrução mamária no SUS

Portaria reajusta valores de cirurgias, garantindo R$ 27,4 milhões para operações

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O governo federal anunciou o reajuste de 13% na tabela de cirurgias de reconstrução mamária pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

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