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Jovens aproveitam tecnologias para usar vapes 'escondidos'

Em dois meses, Receita Federal apreendeu 238.801 unidades de cigarros eletrônicos no país

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Os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, estão proibidos no Brasil desde 2009. Apesar disso, o consumo entre os jovens continua a crescer devido a tecnologias que permitem seu uso discreto em locais fechados.

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