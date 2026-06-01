Jovens aproveitam tecnologias para usar vapes 'escondidos'

Os cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, estão proibidos no Brasil desde 2009. Apesar disso, o consumo entre os jovens continua a crescer devido a tecnologias que permitem seu uso discreto em locais fechados.



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