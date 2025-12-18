Perseguição policial em Santo André (SP) termina em acidente

Um grupo de criminosos que realizava um arrastão em Santo André (SP) se envolveu em um acidente enquanto fugia da polícia. Durante a perseguição, o veículo onde estavam três assaltantes colidiu contra o carro de uma família.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!