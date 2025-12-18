Logo R7.com
Perseguição policial em Santo André (SP) termina em acidente

Suspeitos envolvidos em arrastão colidem com veículo de família durante fuga no ABC paulista

Hora News|Do R7

Um grupo de criminosos que realizava um arrastão em Santo André (SP) se envolveu em um acidente enquanto fugia da polícia. Durante a perseguição, o veículo onde estavam três assaltantes colidiu contra o carro de uma família.

