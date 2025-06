Pesquisadores levam grupo de araras-canindé para região onde espécie estava extinta havia 200 anos

Pesquisadores levaram um grupo de quatro araras-canindé para uma região de mata no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro — local onde estavam extintas havia 200 anos devido à caça. As aves , que levam as cores da bandeira do Brasil, vão ficar em uma gaiola “gigante”, até que estejam adaptadas — processo que deve durar em torno de seis meses.