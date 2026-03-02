Logo R7.com
Petroleiro pega fogo no estreito de Ormuz após ataque de drone iraniano

Objetivo de Teerã é colocar pressão na região que conta com um grande fluxo de petróleo

Hora News|Do R7

Em meio à escalada do conflito com os Estados Unidos e Israel, um navio petroleiro com a bandeira de Palau pegou fogo após ser atingido por drones no estreito de Ormuz, localizado no Oriente Médio, nesta segunda-feira (2). O ataque veio como uma forma de pressão do Irã para tentar impedir o fluxo de embarcações na região, principalmente pela passagem de grandes quantidades de petróleo.

