Petroleiro pega fogo no estreito de Ormuz após ataque de drone iraniano

Em meio à escalada do conflito com os Estados Unidos e Israel , um navio petroleiro com a bandeira de Palau pegou fogo após ser atingido por drones no estreito de Ormuz, localizado no Oriente Médio, nesta segunda-feira (2). O ataque veio como uma forma de pressão do Irã para tentar impedir o fluxo de embarcações na região, principalmente pela passagem de grandes quantidades de petróleo .



