Piloto destaca vulnerabilidade da operação aérea em áreas urbanas

Em entrevista ao Hora News desta sexta-feira (7), o piloto Luis Eduardo Pita comentou que o acidente aéreo ocorrido em São Paulo traz luz à vulnerabilidade da operação aérea em áreas urbanas . “É fundamental que os órgãos competentes, que investigam esse tipo de acidente, possam analisar essa situação para a segurança, não só dos pilotos, mas das pessoas em solo”.



Pita destacou a experiência do piloto, que tentou realizar um pouso de emergência em área menos povoada para minimizar os impactos da queda, e salientou que o modelo da aeronave é conceituado e comumente utilizado para voos executivos, contando com aproximadamente 7.000 unidades no mundo.



Acidente em avenida de São Paulo



Um avião de médio porte, prefixo PS-FEM, caiu na avenida Marquês de São Vicente , na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (7). A aeronave, que havia decolado do aeroporto Campo de Marte e seguia para Porto Alegre (RS), atingiu um ônibus que estava na via.



Ao menos duas pessoas morreram carbonizadas, segundo o capitão Melo, do Corpo de Bombeiros . Entre eles estão o piloto do avião, ainda não identificado, e o advogado gaúcho Márcio Louzada Carpena. Outras seis pessoas ficaram feridas: cinco passageiros do coletivo e um motociclista, que passava pelo local e caiu na hora do acidente .



Todas as vítimas foram levadas a hospitais de São Paulo e não correm risco de morte. Uma delas bateu a cabeça no interior do ônibus e foi encaminhada para a Santa Casa.