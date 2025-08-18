‘Podemos salvar milhares de vidas’, diz Trump ao falar dos esforços pelo fim da guerra na Ucrânia
Presidente americano se encontrou com líderes europeus na Casa Branca para discutir um possível fim do conflito no Leste Europeu
Nesta segunda-feira (18), o presidente Donald Trump se reuniu com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e com algumas das principais autoridades europeias a fim de discutirem um possível acordo pelo fim da guerra no Leste Europeu.
Durante a conferência, o governante norte-americano agradeceu a presença de todos e ainda afirmou que o encontro político seria o primeiro, em muitos anos, que conseguiu reunir vários líderes europeus em prol de um único objetivo.
Trump dissertou que as negociações irão se suceder por um tempo, e que os esforços de todos os presentes na reunião serão para o fim da guerra, ressaltando que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão focados em um acordo.
"Vamos conversar juntos para que isso seja feito. É possível. Talvez não seja, mas poderemos salvar milhares de vidas. Precisamos fazer isso. Eu acredito realmente em um resultado", disse.
