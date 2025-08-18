‘Podemos salvar milhares de vidas’, diz Trump ao falar dos esforços pelo fim da guerra na Ucrânia

Nesta segunda-feira (18), o presidente Donald Trump se reuniu com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky e com algumas das principais autoridades europeias a fim de discutirem um possível acordo pelo fim da guerra no Leste Europeu .



Durante a conferência, o governante norte-americano agradeceu a presença de todos e ainda afirmou que o encontro político seria o primeiro, em muitos anos, que conseguiu reunir vários líderes europeus em prol de um único objetivo.



Trump dissertou que as negociações irão se suceder por um tempo, e que os esforços de todos os presentes na reunião serão para o fim da guerra, ressaltando que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão focados em um acordo.



"Vamos conversar juntos para que isso seja feito. É possível. Talvez não seja, mas poderemos salvar milhares de vidas. Precisamos fazer isso. Eu acredito realmente em um resultado", disse.