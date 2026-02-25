Logo R7.com
Polícia investiga desaparecimento de agricultor no Paraguai

Principal suspeita é de que ele tenha sido sequestrado por um grupo terrorista

Hora News|Do R7

A polícia paraguaia está investigando o desaparecimento de Almir Brum, um agricultor filho de brasileiros que sumiu no último dia 20 de fevereiro.

