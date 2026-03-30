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Polícia recebe denúncia e prende criminosos em flagrante

Quadrilha foi surpreendida ao tentar sair do estabelecimento logo após o roubo

Hora News|Do R7

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A Polícia Militar prendeu em flagrante três criminosos que roubavam uma farmácia em um bairro nobre de São Paulo.

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