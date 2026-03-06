Logo R7.com
Polícia reforça segurança para chegada de Daniel Vorcaro

Banqueiro passou por exame de corpo de delito antes de ser levado ao presídio

Hora News|Do R7

O banqueiro Daniel Vorcaro foi levado ao presídio federal de segurança máxima em Brasília após ser detido novamente por envolvimento em fraudes financeiras. A transferência ocorreu sob um rigoroso esquema de segurança com escolta da Polícia Militar.

