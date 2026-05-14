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Senado aprova medida que permite renovação automática da CNH

Texto vai para sanção do presidente Lula e inclui outras mudanças no CTB

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O Senado aprovou uma medida provisória que possibilita a renovação automática da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) para motoristas considerados bons condutores.

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