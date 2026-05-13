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Taxa das blusinhas: imposto sobre compras internacionais de até US$ 50 é zerado

Medida não inclui outras tarifas, como o ICMS, que é estadual e segue em vigor

Jornal da Record News|Do R7

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O governo removeu nesta terça-feira (12) a "taxa das blusinhas", implementada dois anos atrás.

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