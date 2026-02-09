Logo R7.com
Policial dá tapa no rosto de mulher em abordagem

PM de Santa Catarina informou que vai investigar uso da força por parte dos agentes

Hora News|Do R7

Confusão iniciou após reclamações de barulho durante o aniversário de abertura de uma barbearia.

