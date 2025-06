'Gêmeo digital do oceano' prevê impactos ambientais e pode salvar espécies marinhas

Uma organização sem fins lucrativos apresentou um projeto inovador intitulado Digital Twin Ocean, com o intuito de prever o que pode ocorrer com o mar em diversos cenários — desde uma ação pontual de conservação até os efeitos do avanço do aquecimento global — durante a UNOC3 (Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos), que terminou na última sexta-feira (13), em Nice, na França.



A ferramenta funciona como uma réplica virtual dos mares e é capaz de simular desde a dispersão de plásticos no oceano até o impacto da pesca na vida marinha. Utilizando bilhões de dados coletados por satélites e sensores, o sistema cruza variáveis como correntes marítimas, temperatura e poluição. A tecnologia também consegue indicar áreas de risco para espécies ameaçadas.



Em um dos testes, cientistas simularam a rota de tartarugas marinhas no oceano e descobriram que suspender a pesca — por apenas dois meses em determinadas regiões — pode salvar centenas desses animais.