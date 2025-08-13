Presidente da CNI defende 'cruzada' por novos acordos bilaterais em resposta ao tarifaço

Durante evento que anunciou ajuda para empresas afetadas pelo tarifaço , nesta quarta-feira (13), Ricardo Alban, presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), enfatizou a necessidade de equilíbrio e bom-senso diante da crise. “Toda crise gera desafios e todo desafio gera oportunidades. A gente tem que olhar sobre o prisma do copo meio cheio”, afirmou.



Alban mencionou ações para defender os interesses do setor produtivo brasileiro e destacou a necessidade de ter um olhar aguçado para a defesa comercial . “Ela vai se tornar cada vez mais importante, não por um protecionismo e não por cometer os mesmos erros que talvez estejamos vendo no mercado internacional, mas para preservamos a nossa capacidade de resiliência e de reação da indústria nacional”, pondera.



Para o presidente, um dos caminhos a ser seguido está na ênfase aos acordos bilaterais, seja com o Mercosul ou com abertura de novos mercados. “Temos que ser uma verdadeira cruzada”, disse.