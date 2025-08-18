Primeira-ministra italiana fala de ‘apoio absoluto’ a esforços de Trump pela paz na Ucrânia

Líderes europeus se encontram nesta segunda-feira (18) com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, para discutir um possível fim da guerra da Ucrânia . Durante a reunião na Casa Branca, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni , destacou uma falta de disposição russa ao diálogo e defendeu a união dos líderes ocidentais nos esforços de paz no leste europeu.



“Se nós quisermos alcançar a paz, e se quisermos garantir justiça, temos que fazê-lo unidos. [...] Estamos do lado da Ucrânia e apoiamos absolutamente seus esforços pela paz”, disse a italiana a Trump.