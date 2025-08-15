Logo R7.com
Prisão de Hytalo Santos: polícia tinha informação de provável tentativa de fuga do influenciador

Influenciador paraibano é investigado por exploração da imagem de menores nas redes sociais

Hora News|Do R7

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15), a Polícia Civil de São Paulo falou sobre a prisão preventiva do influenciador paraibano Hytalo Santos e do companheiro dele no município de Capapicuíba. Segundo o delegado Fernando David, a polícia tinha a informação de que eles poderiam fugir.

“Essa é uma hipótese. A gente tinha a informação de que era provável que eles tentassem uma fuga”, afirmou David. Segundo ele, os suspeitos cooperaram no momento da abordagem. Hytalo Santos é investigado por suposta exploração da imagem de crianças e adolescentes em conteúdos publicados nas redes sociais, além de tráfico humano.

