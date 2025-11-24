Que desespero! Carro cai em canal após motorista sair sem puxar o freio de mão; veja
Veículo desgovernado atravessa rua e é levado pela correnteza em Vitória da Conquista (BA)
Um incidente inusitado ocorreu em Vitória da Conquista, na Bahia, no domingo (23). Um carro caiu dentro de um canal depois que o motorista esqueceu de puxar o freio de mão ao estacionar. O veículo estava parado em frente a uma farmácia quando outro automóvel parou ao lado. Ao sair do carro, o condutor não acionou o freio de mão, permitindo que o veículo se movesse sozinho.
O carro desgovernado cruzou a rua e despencou no canal próximo. Após cair na água, foi arrastado pela correnteza por alguns metros antes de parar. Apesar do susto causado pelo acidente incomum, ninguém ficou ferido no local.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas