Que desespero! Carro cai em canal após motorista sair sem puxar o freio de mão; veja

Um incidente inusitado ocorreu em Vitória da Conquista , na Bahia, no domingo (23). Um carro caiu dentro de um canal depois que o motorista esqueceu de puxar o freio de mão ao estacionar. O veículo estava parado em frente a uma farmácia quando outro automóvel parou ao lado. Ao sair do carro, o condutor não acionou o freio de mão, permitindo que o veículo se movesse sozinho.

O carro desgovernado cruzou a rua e despencou no canal próximo. Após cair na água, foi arrastado pela correnteza por alguns metros antes de parar. Apesar do susto causado pelo acidente incomum, ninguém ficou ferido no local.

