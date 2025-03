'Queremos encontrar o pilantra que aumentou': veja na íntegra o que Lula falou sobre o preço do ovo

Durante entrega de ambulâncias em Sorocaba , no interior paulista, na tarde desta sexta-feira (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva questionou o motivo da alta no preço dos ovos . Ele disse que, mesmo com as exportações — de 0,9% dos 59 bilhões produzidos no território brasileiro —, o valor deveria se manter estável no país. “Nós queremos encontrar quem é o pilantra que aumentou tanto o ovo”, afirmou.



Outra questão levantada pelo presidente é a justificativa do mercado para a alta do produto referente ao calor, que prejudicaria a produção. “As galinhas não reclamaram. Alguém está sacaneando as galinhas”, concluiu.