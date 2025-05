Rio divulga decreto com novas regras para frequentar as praias da cidade

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro , Eduardo Paes , divulgou um novo decreto, nesta segunda-feira (19), com 16 novas proibições para frequentadores das praias da cidade e da orla. As novas regras proíbem o uso de caixas de som, instrumentos ou qualquer equipamento que produza emissão sonora, a comercialização ou uso de garrafas de vidro, estrutura de comerciantes e ambulantes não autorizados e o uso de patinetes e ciclomotores nas regiões do calçadão. O objetivo do decreto é melhorar o uso da área pública, impedindo condutas que afetem a mobilidade, limpeza urbana e o bem-estar coletivo.