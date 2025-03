Acordo de cessar-fogo pode acontecer só depois que Putin deixar o poder; veja análise

Em entrevista ao Conexão Record News , o professor de relações internacionais Vitélio Brustolin comenta a retomada do apoio militar dos Estados Unidos à Ucrânia. Comentaristas russos estariam tratando a conversa entre os países, na qual uma trégua foi aceita pelos ucranianos, como uma armadilha para Vladimir Putin.



“Todo esse cessar-fogo, esse plano dos Estados Unidos, foi publicado pelo general Keith Kellogg em um artigo em abril do ano passado, e é exatamente a receita que os Estados Unidos vem seguindo. Inclusive de adiar o ingresso da Ucrânia na Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte], isso provavelmente teria que ser negociado após a saída do Putin do governo da Rússia”, pontua.



O Kremlin informou , nesta quarta-feira (12), que espera que o governo dos Estados Unidos informe a Rússia sobre os detalhes das negociações com a Ucrânia. O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, afirmou que o país precisaria de algum tipo de garantia em um cessar-fogo, e que a proposta atual é improvável de ser aceita por Putin.