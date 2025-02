Saiba a quantidade ideal de água que se deve beber diariamente

Com o forte onda de calor que assola o Brasil, a necessidade de hidratação se torna ainda maior. Em entrevista à RECORD NEWS nesta quarta-feira (19), o médico Lucas Penchel detalha os problemas que podem ser causados pela falta de hidratação. “A desidratação leve pode ocasionar sintomas como dor de cabeça, vertigem, tontura, dor muscular e até mesmo câimbra. Se não tratado, um caso leve pode se tornar grave, ocasionando até mesmo problemas renais, aumento da viscosidade do sangue. A hidratação é o tratamento e a prevenção ”, indica o especialista. Penchel ainda aponta que a quantidade ideal de ingestão é de 30 a 40 ml por quilo do peso de cada um.