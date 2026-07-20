Câncer de intestino: oito em cada dez brasileiros reconhecem a gravidade dos sintomas

Uma pesquisa realizada pelo AC Camargo e Nexus revelou que quase metade dos brasileiros que percebem sintomas associados ao câncer no intestino não procura assistência médica imediata. O estudo destacou que 80% dos entrevistados reconhecem a gravidade de sinais como sangue nas fezes ou alterações no funcionamento intestinal por mais de um mês. No entanto, mesmo com essa consciência, muitos hesitam em buscar diagnóstico.



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