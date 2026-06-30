Sargento confunde entregador com assaltante e atira

Um sargento da Polícia Militar foi preso preventivamente após atirar em um entregador ao confundi-lo com um assaltante. O incidente ocorreu enquanto o policial passeava com seu cachorro e o jovem estacionava sua moto nas proximidades. O sargento agrediu o rapaz com um soco antes de efetuar os disparos que atingiram a vítima no abdômen e no ombro.



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