Sede da ApexBrasil é inaugurada em Brasília

Evento celebra abertura de 500 novos mercados internacionais entre 2023 e 2025

Hora News|Do R7

Em evento de inauguração da nova sede da ApexBrasil em Brasília, nesta segunda-feira (15), o presidente Lula criticou a postura dos países ricos na COP30 e afirmou que o Brasil já tem 53% de energia renovável.

