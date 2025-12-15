Sede da ApexBrasil é inaugurada em Brasília

Em evento de inauguração da nova sede da ApexBrasil em Brasília, nesta segunda-feira (15), o presidente Lula criticou a postura dos países ricos na COP30 e afirmou que o Brasil já tem 53% de energia renovável.



