Setor imobiliário registra 453 mil unidades lançadas em 2025

Resultado surpreende por crescimento mesmo com elevada taxa de juros no período

O mercado imobiliário encerrou 2025 com números impressionantes em termos de lançamentos e vendas. Mesmo diante da elevada taxa básica de juros, o setor registrou mais de 453 mil unidades residenciais lançadas — um aumento significativo de 10,6% em relação ao ano anterior.

