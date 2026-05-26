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Crédito para compra de carro oferece até R$ 30 mil em descontos

Ação faz parte do programa federal 'Move Brasil', que contempla taxistas e motoristas de aplicativos

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O programa federal Move Brasil surge com a promessa de reduzir o custo final do financiamento de veículos para taxistas e motoristas de aplicativos em até R$ 30 mil.

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