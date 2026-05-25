Preço do petróleo cai com expectativa de acordo entre EUA e Irã

A expectativa da assinatura de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã fez com que o preço do petróleo tipo Brent atingisse, por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira (25), a cotação de US$ 97 o barril.



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