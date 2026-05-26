Governo publica decreto que fixa em R$ 0,44 subsídio da gasolina

Publicação no DOU (Diário Oficial da União) do decreto que fixa em R$ 0,44 o subsídio por litro da gasolina animou produtores e distribuidores do produto, mas especialista alerta sobre efeitos adversos.



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