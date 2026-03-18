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Situações comuns podem ser consideradas infrações e gerar multas

Especialista alerta para práticas que passam despercebidas pelos motoristas

Hora News|Do R7

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Motoristas brasileiros têm se deparado com situações inusitadas que resultam em multas inesperadas.

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